"تبرع" تعلن عن حملة الأضاحي بالمدينة المنورة

نسمي على أضحيتك لتصل لك ولمستحقيها

دشن محافظ المدينة المنورة حملة الأضاحي التي بدأت بالأول من ذي الحجة للعام ١٤٤٢ هـ بالتسويق والإعلان عن المنصة الوطنية للتبرعات(تبرع).

يأتي هذا بتوجيه من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبد الله بن غازي الصاعدي وذلك بالتعريف عن المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) وتفعيل حملة الأضاحي (نسمي على أضحيتك لتصل لك ولمستحقيها).

وتعد المنصة الواجهة الرسمية والمعتمدة للتبرعات، وتنفرد بكونها منصة موثوقة تضم أبرز الجمعيات الأهلية في مناطق المملكة التي تتلقى التبرعات والصدقات وغيرها من أوجه العطاء.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه المنصة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وضمان توجيه التبرعات لمستحقيها، وتنظيم صرفها.

ومن أهداف المنصة أيضاً دعم الشفافية وتعزيز ثقة المتبرع بالجمعيات، ودعم نمو القطاع الغير ربحي وتعدد المنتجات التبرعية في مكان واحد.

ومن خلال ممثلي المنصة بمنطقة المدينة المنورة يتم نشر والتسويق والإعلان للمنصة في جميع الجهات الحكومية والأهلية، وتوزيع الأضاحي من قبل الجمعيات المعتمدة على المحتاجين وذلك في الوقت المحدد في الشرع الإسلامي وتطبيق السنة النبوية الشريف بطريقة توزيع الهدي، وعلى حسب رغبة المتبرع.