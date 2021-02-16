وزير الصحة الكويتي: "كورونا" معنا إلى يوم القيامة

أشار إلى أن جميع الأطفال لن يستطيعوا أخذ اللقاح

أعرب وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، عن قناعته بأن جائحة "كورونا" لن تنتهي و"ستبقى معنا الى يوم القيامة".

وقال "الصباح"، خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة الكويتي اليوم: السبيل الوحيد للحماية منها هو التحصين.

وأضاف وفق صحيفة "القبس": جميع الأطفال لن يستطيعوا أخذ اللقاح وفئات أخرى لن تأخذ اللقاح، ولكن بعض الإجراءات ستحد من انتشاره.