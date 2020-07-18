شرطة الحدود الشمالية: تغريم 27 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات

بمقدار (1000) ريال لكل شخص

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (27) مخالفًا؛ وذلك لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.