منسوبو الهلال الأحمر يشكون عدم صرف انتداب الحج العام الماضي

"الهيئة": رفعناها للجهات المختصة لتوفيرها وتعزيز البنود

أثار تأخر صرف انتداب موسم الحج عن العام الماضي، استياء منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي، الذين شاركوا العام الماضي في المشاعر المقدسة، مشيرين إلى أن التأخير الحاصل، غير معروف الأسباب، ووسط استغرابهم، خاصة بعدما أكدوا أن غالبية الجهات المشاركة صرفت مستحقات منسوبيها.

وطالب الموظفون المشاركون في حج عام ١٤٣٩ هـ، الهيئة بسرعة صرف مستحقاتهم، كون بعضهم يشارك هذا العام، ولم يستلم حقوقه عن العام الماضي، متمنين من الهيئة مراعاة حقوقهم وحاجتهم الماسة للمبالغ المستحقة لهم.

وعرضت "سبق" شكوى الموظفين على هيئة الهلال الأحمر التي قالت في رد لها حول الشكوى، إنه "بشأن تأخر المستحقات المالية المتعلقة بموسم الحج لعام 1439هـ، تود أن توضح الهيئة أنها قامت برفع المستحقات المالية إلى الجهات المختصة؛ لتوفيرها وتعزيز البنود اللازمة، حتى يتسنى لها صرف جميع المستحقات المالية لكافة المشاركين في موسم الحج للعام الماضي".

وأكدت الهيئة في ردها أنها تقوم بالمتابعة المستمرة والتواصل الدائم مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير المستحقات في أقرب وقت ممكن، تأكيداً على حرصها التام على الالتزام بكافة حقوق منسوبيها، مبينة أنها تطلع دوماً موظفيها بالمستجدات حول هذا الموضوع عبر القنوات الداخلية للهيئة.