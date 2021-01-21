





2

تضمنت آلية للمشاورات في عدة مجالات بين الجانبين

مجلس التعاون يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الأفغانية

523

وقع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بمقر الأمانة اليوم مع وزير الخارجية بجمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية بجمهورية أفغانستان، تضمنت آلية للمشاورات في عدة مجالات بين الجانبين, خاصة المجال السياسي، والتعاون الاقتصادي، والتواصل بين الشعوب.

وأكد الدكتور الحجرف أن المذكرة تأتي في إطار الحرص الدائم لتطوير علاقات مجلس التعاون مع الدول والتكتلات العالمية في مجالات التعاون المختلفة، وتهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف, متطلعاً لتحقيق الغايات والمقاصد من مد جسور التعاون عبر هذه الاتفاقية.

وسبق مراسم توقيع مذكرة التفاهم اجتماع عُقد بين الأمين العام لمجلس التعاون ووزير خارجية جمهورية أفغانستان، تم خلاله مناقشة آليات التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ المذكرة، وبحث تطورات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وتطورات الوضع في أفغانستان والمنطقة.