3 أيام تعني ربع مليار.. لهذه الأسباب فشلت محاولات تشويه "موسم الرياض"

جذب انتباه الملايين من السعوديين والعرب في فترة قصيرة.. والنجوم الكبار دليل

رغم الأحداث السياسية التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط، إلا أن "موسم الرياض" نجح في جذب انتباه الملايين من السعوديين والعرب خلال الفترة القصيرة الماضية، بحجم فعالياته المتنوعة وغير المسبوقة.

ويعد موسم الرياض أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى السعودية بدءاً من عام 2019، وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وسيستمر الموسم لمدة 70 يوماً، هي عمر الموسم الأضخم على مستوى الشرق الأوسط.

ورغم أنه لا يزال في بدايته، ولم يدشن رسمياً، إلا أن موسم الرياض استقطب في أول 3 أيام ربع مليون زائر، فيما وصلت مبيعاته لأكثر من 235 مليون ريال، ما يعكس نجاح هيئة الترفيه في كسب رضا المجتمع حول الفعاليات.

هذا الإقبال الكبير على موسم الرياض في أيامه الأولى يعد استفتاءً شعبياً على نجاح الموسم وتلبيته للحاجات الفعلية لأفراد المجتمع السعودي وتعطشهم الكبير للترفيه في مفهومه الجديد، وعدم تأثرهم بالمحاولات الكاذبة التي تقودها بعض وسائل الإعلام المعادية للمملكة، والتي تسعى لإفشاله دون أن تنجح.

ولعل مشاركة نجوم عالميين كبار في أول فعاليتين في موسم الرياض، يؤكد احترام واهتمام أولئك النجوم بالمملكة كقوة صاعدة في مجال الترفيه في المنطقة والعالم، ويعكس فشل كل محاولات التشويش والتشويه التي تعرضت لها المملكة في أوقات سابقة.