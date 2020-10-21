"الصحة": تسجيل 405 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، تسجيل 405 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 343373 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 445 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 329715 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5235 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8423 والحالات الحرجة 804 حالة.