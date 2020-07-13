"الغبرة" تستهل شدتها.."مشهور": هنا مناطق تتأثر بنشاط واسع

موسم يستمر لمنتصف أغسطس حدّ من الرؤية بنسبة خفيفة على الطرقات

استهلت الغبرة الموسمية على سواحل جنوب غرب المملكة شدتها اليوم، على السواحل التهامية وحدت من الرؤية بنسبة خفيفة على الطرقات الساحلية والعامة.

وتوقع الراصد الجوي على مشهور، أن تتأثر سواحل تهامة جازان وعسير والباحة والقنفذة بنشاط واسع للغبرة الموسمية نهار ومساء اليوم بإذن الله تعالى.

يشار إلى أن "موسم الغبرة" والرياح المثيرة للأتربة يبدأ في نهاية يونيو غالبًا حتى منتصف أغسطس وفقًا للتقديرات، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر وتثير الأتربة، ويتخلل موسمها أمطار غزيزة في بعض الأحيان.