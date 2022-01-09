"المرور": ضبط 257 دراجة آلية مخالفة خلال حملة ميدانية

شددت على الالتزام بقواعد نظام المرور

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وتفصيلاً، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت 257 دراجة آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443 04:40 PM

شددت على الالتزام بقواعد نظام المرور

"المرور": ضبط 257 دراجة آلية مخالفة خلال حملة ميدانية

ذياب الشمري

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وتفصيلاً، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت 257 دراجة آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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