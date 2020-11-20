"زراعة حفر الباطن" تنفذ حملة رش لمكافحة أسراب الجراد القادمة للمحافظة

تتبعت وصولها من الجهة الجنوبية الغربية باتجاه المناطق الشمالية الشرقية

قامت فرق الرصد والمكافحة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن اليوم الجمعة، الموافق 5 ربيع الثاني 1442هـ، بتنفيذ حملة رش وتتبع لأسرار الجراد التي وصلت إلى المحافظة.

وتفصيلاً، رصدت فرق المكافحة قدوم تلك الأسراب من الجهة الجنوبية الغربية للمحافظة باتجاه المناطق الشمالية الشرقية حيث قامت فرق الرصد والمكافحة بعمليات المكافحة والرش.