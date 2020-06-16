"الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، تسجيل 4267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 136315 حالة .

وكشفت الوزارة عن تسجيل 1650 حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 89540 حالة كما تم تسجيل 41 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1052 حالة .

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 45723 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1910 حالة .

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16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 03:31 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، تسجيل 4267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 136315 حالة .

وكشفت الوزارة عن تسجيل 1650 حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 89540 حالة كما تم تسجيل 41 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1052 حالة .

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 45723 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1910 حالة .

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