الكويت تعلن شفاء 558 حالة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، شفاء 558 إصابة من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 33367.
وقالت الوزارة في بيان: إنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد
إجمالي المتعافين يرتفع إلى 33367
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، شفاء 558 إصابة من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 33367.
وقالت الوزارة في بيان: إنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.