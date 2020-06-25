الكويت تعلن شفاء 558 حالة من كورونا

إجمالي المتعافين يرتفع إلى 33367

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، شفاء 558 إصابة من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 33367.

وقالت الوزارة في بيان: إنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.