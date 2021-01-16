كوريا الجنوبية تسجل 580 إصابة جديدة بكورونا و130 حالة بالصين

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و33 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 71,820 إصابة.



الصين

سجلت الصين 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 88118 إصابة , بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4635 حالة.