بسبب الأحوال الجوية.. إلغاء وتأجيل أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات موسكو

سقوط الثلوج الكثيفة في العاصمة الروسية

أفادت وسائل إعلام روسية، أنه تم إلغاء وتأجيل أكثر من 50 رحلة جوية هذا اليوم في مطارات موسكو بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وطبقاً لوكالة "نوفوستي"، أنه تم إلغاء 5 رحلات جوية وتأجيل 12 رحلة أخرى في مطار شيريميتيفو. كما تم إلغاء رحلتين جويتين وتأجيل 14 أخرى في مطار دوموديدوفو. وفي مطار فنوكوفو تم إلغاء 8 رحلات جوية وتأجيل 10 رحلات أخرى.

ويعود سبب ذلك إلى سقوط الثلوج الكثيفة في العاصمة الروسية اليوم السبت.