أمير الرياض يهنئ الفيصلي .. بمناسبة بلوغه نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الفريق المتوج بلقب البطولة يشارك مباشرةً في دوري أبطال آسيا 2022

قدم أمير منطقة الرياض ، الأمير فيصل بن بندر ، التهنئة لنادي الفيصلي، بعد تأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على النصر 1-0، في نصف نهائي البطولة، على ملعب جامعة الملك سعود «مرسول بارك» بالرياض.



وصعد "العنابي" إلى نهائي البطولة للمرة الثانية في تاريخه، حيث لعب نهائي 2017 وخسره أمام الاتحاد 1-3، قبل أن يحجز مقعده في النسخة الجارية من أغلى البطولات.



يُذكر أن الفريق المتوج بلقب البطولة، يضمن المشاركة مباشرةً في دوري أبطال آسيا 2022.

