زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب السلفادور

على عمق 77 كيلو متراً

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر السلفادور.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن مركز الزلزال كان على عمق 77 كيلو متراً، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية من جرّاء الزلزال.

زلزال

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13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441 08:24 AM

على عمق 77 كيلو متراً

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب السلفادور

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر السلفادور.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن مركز الزلزال كان على عمق 77 كيلو متراً، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية من جرّاء الزلزال.

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زلزال

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