زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب السلفادور

على عمق 77 كيلو متراً

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر السلفادور.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن مركز الزلزال كان على عمق 77 كيلو متراً، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية من جرّاء الزلزال.