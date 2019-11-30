الإنجليزي "أليسون" والسعودي "السلهب" يتوجان بلقبي بطولة الجولف

رئيس الاتحاد "الرميان" توّج الفائزين ورحّب بكل المشاركين

فاز الإنجليزي جيمي أليسون عن فئة المحترفين ببطولة السعودية المفتوحة الخامسة للجولف التي اختتمت اليوم السبت على ملاعب الرياض للجولف، بينما حقق السعودي فيصل السلهب المركز الأول عن فئة الهواة.

وتوّج رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر بن عثمان الرميان، الفائزين في هذه البطولة التي امتدت لثلاثة أيام، مشدداً على أهميتها ومرحّباً بكل المشاركين.

وقال: لعبة الجولف قد بدأت تأخذ حيزاً كبيراً في السعودية وينتظرها مستقبل واعد في ظل المنشآت الحديثة لملاعب الجولف التي سيتم افتتاحها مستقبلاً.

وأكد "الرميان" دور الاتحاد بالاهتمام باللاعبين السعوديين، مشيراً إلى أن أسماء واعدة كثيرة ستأخذ طريقها إلى مزيد من الارتقاء والتطور في ظل عمل الاتحاد على تبني المواهب ودفعها إلى الاحتراف.

وكان "السون" قد حقق إنجازه بست ضربات تحت المعدل في الوقت الذي جاءت أفضلية السعودي السلهب على الهواة من خلال ضربتين تحت المعدل، وجاء المغربيان احمد مرجان وأيوب آد عمر في المركزين الثاني والثالث على التوالي لفئة المحترفين قبل الرابع الأمريكي لندن جاكسون، والمصري عيسى أبوالعلاء خامساً.

وفي فئة الهواة جاء البحريني علي الكواري ثانياً وحل السعوديان سعود الشريف وعلي الصخي في المركزين الثالث والرابع، قبل الخامس البحريني ناصر يعقوب.

وفي التتويجات الجانبية، حقق البحريني علي الكواري جائزة أطول ضربة، والمغربي أيوب آد عمر جائزة أقوى ضربة.

وشهدت البطولة مشاركة لاعبين محترفين وهواة ينتمون إلى 11 دولة بين أوروبية وآسيوية وعربية وفق عدد بلغ نحو 70 لاعباً.

وينتظر أن يرتفع تصنيفها بعد النتائج المتميزة التي حققت فيها خاصة أن البطل أليسون قد حقق ست ضربات تحت المعدل، فيما حقق الوصيف مرجان أربع ضربات تحت المعدل.

وقال مدير البطولة محمد العيسى: البطولة شهدت مستويات متطورة وتنافساً كبيراً وتحقيقاً كدليل على الارتقاء المستمر لها، وعبر دورتها الخامسة أحدثت نقلة نوعية لرياضة الجولف في السعودية، وأصبحت منصة لعشاق اللعبة لما تحتويه من منافسة وإثارة بين المشاركين.

وشكر "العيسى" رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي لرعايته هذه البطولة ولرئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان الذي جعلها من أهم اهتماماته، مقدماً الشكر لملاعب الرياض للجولف، واللاعبين المشاركين، مؤكداً أن البطولة ستتواصل العام المقبل بنفس موعدها الحالي.