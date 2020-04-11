لليوم الرابع .. جازان خارج إعلان إصابات كورونا في المملكة.. 17 حالة والنشطة 4

بين شهري مارس وأبريل

لم تسجل منطقة جازان منذ أربعة أيام أية إصابات جديدة بفيروس كورونا وفق التقرير اليومي للحالات والموقع المخصص للإحصاءات .


وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل تسع حالات إصابة مؤكدة في شهر مارس الماضي وأعلنت حتى الآن في أبريل عن تسجيل 8 حالات، ووفق الإحصاءات فإن الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا عددها 4 .



يشار إلى أن أول إعلان عن حالات مصابة بالفيروس في جازان كان مطلع الشهر الماضي قبل إيقاف رحلات السفر وكانت لشخصين قادمين من المغرب، و٣ حالات في صامطة وحالة في العارضة وأخرى لم تحدد مواقعها السكنية وفق الإحصاءات.

جازان فيروس كورونا الجديد

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11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 04:28 PM

بين شهري مارس وأبريل

لليوم الرابع .. جازان خارج إعلان إصابات كورونا في المملكة.. 17 حالة والنشطة 4

محمد المواسي

جازان

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لم تسجل منطقة جازان منذ أربعة أيام أية إصابات جديدة بفيروس كورونا وفق التقرير اليومي للحالات والموقع المخصص للإحصاءات .


وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل تسع حالات إصابة مؤكدة في شهر مارس الماضي وأعلنت حتى الآن في أبريل عن تسجيل 8 حالات، ووفق الإحصاءات فإن الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا عددها 4 .



يشار إلى أن أول إعلان عن حالات مصابة بالفيروس في جازان كان مطلع الشهر الماضي قبل إيقاف رحلات السفر وكانت لشخصين قادمين من المغرب، و٣ حالات في صامطة وحالة في العارضة وأخرى لم تحدد مواقعها السكنية وفق الإحصاءات.

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جازان فيروس كورونا الجديد

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