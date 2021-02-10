"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيّار مفخّختَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية

المالكي: طريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيّار (مفخّختَيْن) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.