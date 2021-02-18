وزير الموارد البشرية: استكملنا دراسة تحسين وضع موظفي الأمن والسلامة ووضعنا حدًا أدنى لأجورهم

‏أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي بأن الوزارة استكملت دراسة تحسين وضع موظفي الأمن والسلامة المهنية العاملين على عقود الشركات في الوزارات والجهات شبه الحكومية، بالإضافة إلى المتعاقدين مع القطاع الخاص.

وقال: وضعنا حدًا أدنى لأجورهم.

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18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442 06:08 PM

وزير الموارد البشرية: استكملنا دراسة تحسين وضع موظفي الأمن والسلامة ووضعنا حدًا أدنى لأجورهم

عبدالله البرقاوي

الرياض

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‏أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي بأن الوزارة استكملت دراسة تحسين وضع موظفي الأمن والسلامة المهنية العاملين على عقود الشركات في الوزارات والجهات شبه الحكومية، بالإضافة إلى المتعاقدين مع القطاع الخاص.

وقال: وضعنا حدًا أدنى لأجورهم.

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