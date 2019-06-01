طمأنينة ليلة 27 .. شاهد كيف تحوّل طريق حافلات محبس الجن إلى مشاة

حرص على حضور صلاة العشاء والتراويح وخدمات أمنية .. و"سبق" توثّق

شهد طريق الحافلات بمحبس الجن والمؤدي إلى الحرم المكي كثافة مشاة عالية جداً، انطلقت من محطة وقوف حافلات الشرائع بمحبس الجن وصولاً إلى مواقف باب غزة؛ وذلك من قبل صلاة العشاء بأكثر من ساعة.

وحرص آلاف القادمين للحرم المكي الشريف على حضور صلاة العشاء والتراويح لليلة 27؛ حيث وثّقت "سبق" أعداداً كبيرة من المشاة وهم يسيرون بطمأنينة وسكينة وسط خدمات أمنية متكاملة وانتشار لرجال الأمن في جميع المحاور، إضافة إلى وجود لفرق الهلال الأحمر لتقديم العون والمساعدة للمحتاجين.