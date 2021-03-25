الدنمارك تسمح بحضور الجماهير للملعب.. في بطولة أمم أوروبا

بحضور ما لا يقل عن 12 ألف مشجع

أشار الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى موافقة الحكومة على الحضور الجماهيري في مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو" المقرر إقامتها في كوبنهاغن.

وتقترح الحكومة أن يحضر ما لا يقل عن 12 ألف مشجع في الملعب خلال المباريات الأربع، وهذا العدد يمكن أن يزداد عند مراجعة مجموعة من الخبراء للأوضاع في منتصف أبريل المقبل.

وقال جاكون يانسن رئيس الاتحاد الدنماركي في تصريحات للموقع الرسمي: "نحن مسرورون للغاية لأن الحكومة توافق في الوقت المناسب، مع إشارة إيجابية لجذب المشجعين إلى الاستاد في البطولة الكبرى".

وأضاف: "إنها خطوة كبيرة ومهمة للغاية أن يكون لديك جماهير في المدرجات، وأن يشعر المجتمع الدنماركي بالأجواء كما كان يتمنى".

وأكمل: "نأمل أن يزداد عدد الجماهير عن 12 ألف متفرج، إذا سمح ذلك؛ وفقًا للمعايير الصحية في مواجهة جائحة فيروس كورونا".