رسمياً.. تأجيل تصفيات آسيا للمونديال المقررة في مارس ويونيو

"فيفا" يؤكد دعمه للاتحادات في قراراتها بشرط سلامة جميع الأفراد

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا المقررة في مارس ويونيو بسبب "كورونا"، وفق "روسيا اليوم".

وأصدر "فيفا" بياناً يؤكد فيه تأجيل المباريات المقرر لها في الفترة من 23 إلى 31 مارس ومن1 إلى 9 يونيو بقارة آسيا إلى تواريخ سيتم تحديدها لاحقاً.

وشدد "فيفا" على دعمه للاتحادات في قرارتهم بشرط سلامة جميع الأفراد المعنيين بالمعايير المطلوبة.

وأوضح "فيفا" أنه قد تقام بعض المباريات في فترتي التوقف الدولي بمارس ويونيو في قارة آسيا، ولكن بشرط الحصول على موافقة كل من فيفا والاتحاد الآسيوي.

كما وافق الاتحاد الدولي بالتشاور مع الاتحاد الآسيوي على تأجيل البطولة القارية لكرة الصالات المقرر لها بتركمنستان والمؤهلة لكأس العالم المقرر إقامته في ليتوانيا بأغسطس المقبل.

ويواصل "فيفا" والاتحاد الآسيوي تقييم الوضع فيما يتعلق بفيروس "كورونا"، وسيقرران ما إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات في جدولة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم والهدف دائماً هو حماية سلامة وصحة جميع الأفراد.