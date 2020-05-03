ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 162496

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع 793 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496.
وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
عدد حالات الوفاة زاد 74 والإجمالي 6649
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع 793 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496.
وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.