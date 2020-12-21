قصة وفاء.. ممثل مصري "يكلم زوجته المتوفاة" ويزور قبرها كل خميس

رافقها 3 سنوات في مرضها الأخير رافضًا كل الأعمال الفنية

قال الممثل المصري القدير، رشوان توفيق، إنه يتذكر زوجته الراحلة أميمة حسن عبدالرحمن، دائمًا، وبشكل يومي، ويزورها كل خميس من كل أسبوع.

وفي حوار مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية قال توفيق: "بكلمها كل يوم.. ولازم أزورها كل يوم خميس.. والدي توفي وأنا في الـ22 من عمري.. عشت مع أبويا 22 سنة، وعشت مع زوجتي 62 سنة".

وخلال فترة مرضها قال: "كنت أجهز لها الإفطار قبل النوم؛ حيث كانت تستيقظ قبلي.. فقد كان لديها وفاء غير طبيعي معي، وكل ما بنام بشوفها في المنام".

وتابع: "لم أبكِ منذ وفاة ابني توفيق سوى على زوجتي أميمة، وبنتي بتقولي: "أنا بسمعك وأنت بتكلمها".. جاءتني في المنام، وسمعتها تتحدث لي، وتقولي "أنت بتوحشني، وقم نام وارتاح".. إنها موجودة حولي طوال الوقت، ولما بنام بشوفها وهي عندها 18 سنة بفستان أزرق، وبفتكر كل التفاصيل وما تحملته من أجلي.. وربنا أكرمها 7 مرات للحج بخلاف العمرة، ودائمًا لما كانت بتطلب حاجة كان لازم تحدث.. واللي بشتغل بيه كنت بسيبه ليها، ومعرفش دخلي كم إلا مع إقرار الضرائب".

وأضاف: "لما قاربت الثمانينات كنت بقولها أنتِ دلوقتي عندي أحلى من لما كنتي شابة صغيرة، وكانت تقولي دايمًا أنا عمري ما غِيرت عليك، وتضحك.. وكانت جميلة.. وبحب الستات لأنهم أكثر إخلاصًا من الرجال".

يُذكر أن رشوان توفيق تزوج من الراحلة عام 1957، وله منها 3 أبناء، من بينهم الإعلامية هبة رشوان، ولم يفارق توفيق زوجته خلال مرضها حيث مكث إلى جانبها أكثر من 3 سنوات ورفض العديد من الأعمال في تلك الفترة.