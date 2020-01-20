"أخضر المبارزة" يرفع رصيده في "العربية" لـ8 ميداليات

رفع المنتخب السعودي للمبارزة رصيده إلى 8 ميداليات (3 ذهبيات وفضية و4 برونزيات) في البطولة العربية للناشئين للمبارزة المقامة حاليًا في مملكة البحرين؛ وذلك بعد أن حقق 3 ميداليات "ذهبية وبرونزيتَيْن" في منافسات اليوم.

وجاءت الميدالية الذهبية في منافسات سلاح الابيه للناشئين (فرق) الذي مثله حسين الطويل وعبدالكريم الحليفي وأحمد الحليفي وأحمد الدربي، في حين حقق المنتخب السعودي للسيدات ميداليتَيْن برونزيتَيْن في سلاحَي الشيش والابيه. وقد مثله ندى عابد وفوزية الدوسري وشيخة الدوسري.

وسيخوض المنتخب السعودي غدًا الثلاثاء منافسات (الفردي) في سلاح الابيه بمشاركة عمر العكاس وعبدالكريم الحليفي وحسين الطويل ونواف الخالدي، فيما سيشارك في سلاح الشيش محسن الشطي وإبراهيم الهديب ومحمد الدخيل ومهدي القروص.