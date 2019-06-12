مدير الدفاع المدني بعسير يقلد "آل صلام" رتبة عميد

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط العقيد محمد بن عبدالله آل صلام رتبته الجديدة "عميد"، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

فيما أكد "آل صلام" أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والملك.

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12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 10:45 PM

مدير الدفاع المدني بعسير يقلد "آل صلام" رتبة عميد

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

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قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط العقيد محمد بن عبدالله آل صلام رتبته الجديدة "عميد"، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

فيما أكد "آل صلام" أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والملك.

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