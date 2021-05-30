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بعدة كليات بالجامعة في الدرعية وفرع المزاحمية.. يبدأ التقديم غداً

جامعة الملك سعود تعلن وظائف أكاديمية برتبة "معيد" للجنسين

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أعلنت جامعة الملك سعود، توافر عدد من الوظائف الأكاديمية "للرجال والنساء" برتبة "معيد"، بعدة كليات بالجامعة في الدرعية وفرع المزاحمية.

وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة، الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة https://dfpa.ksu.edu.sa؛ حيث يبدأ التقديم غداً حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل.