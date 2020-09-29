91 % من متعافي كورونا في كوريا الجنوبية أصيبوا بأعراض جانبية

منها الإعياء وفقدان حاستي الشم والتذوق

توصلت دراسة أولية أجرتها كوريا الجنوبية إلى أن أعراضاً جانبية، كالإعياء والعواقب النفسية وفقدان حاستي الشم والتذوق، ظهرت على تسع من بين كل عشرة متعافين من الإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت نتائج الدراسة مع تجاوز عدد وفيات كورونا على مستوى العالم حاجز المليون، اليوم الثلاثاء، وهي نقطة مؤلمة في الوباء، الذي أضر كثيرا بالاقتصاد العالمي، وأثقل كل الأنظمة الصحية وغيّر الطريقة التي يعيش بها الناس.

وبيّن كوون جون-ووك المسؤول في المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في إفادة مقتضبة، أن مسحا إلكترونيا أجري بمشاركة 965 شخصاً تعافوا من مرض "كوفيد-19"، وأن 879 منهم، أي 91 في المائة، ذكروا أنهم أصيبوا بعرض جانبي واحد على الأقل للمرض.

وأضاف أن الإعياء مثل العرض الجانبي الأكثر شيوعاً، إذ تحدث 26.2 في المائة من المشاركين عن شعورهم به، تليه صعوبة التركيز بنسبة 24.6 في المائة.

من ناحيته، أوضح أستاذ طب الباطنة في كلية الطب بجامعة كيونجبوك في دايجو بكوريا الجنوبية وكبير الباحثين في الدراسة كيم شين-وو، أن المسح كان إلكترونيا لكنه سينشره قريبا مرفقا بتحليل مفصل.

وتشمل العواقب للمرض الأعراض الجانبية النفسية أو العقلية وفقدان حاستي الشم أو التذوق.