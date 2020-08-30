تعرف على "قصيدة" إدخال الكهرباء إلى قرى في أبو عريش.. "زعلة" يروي القصة

سلطت الضوء على معاناة أهالي البديع والقرفي والعقدة ونشرتها "عكاظ" سنة 1982

روى القاص والإعلامي علي زعلة قصة دخول الكهرباء إلى قرى في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، وتتمحور حول قصيدة شعرية للشاعر الراحل محمد السنوسي.

وقال "زعلة" في مقطع سجله ضمن مقاطع عن الراحل السنوسي، أن الشاعر كتب قصيدة وأرسلها إلى الوزير والأديب الراحل غازي القصيبي يبين فيها معاناة قرى البديع والقرفي والعقدة في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان ومن ثم نشرها بصحيفة عكاظ سنة 1982.

وأضاف "زعلة" أن الوزير تفاعل مع القصيدة، وفعلاً وصل التيار الكهربائي إلى تلك القرى القريبة من مدينة أبو عريش والتي كان قد وصلها بالتيار الكهربائي آنذاك.