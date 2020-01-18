السحب تمر من أسفلهم .. شاهد كيف استيقظ سكان بـ "جبال خاشر"

تقلبات مناخية تسود و"المدني" تحذّر من القيادة في طرق المرتفعات

شهدت مرتفعات جبال خاشر ببني مالك- شرقي منطقة جازان، اليوم، سُحباً رُكامية كثيفة فصلت أسفل الجبال عن مرتفعاتها؛ حيث استيقظ الأهالي، فجر اليوم، والسحاب يمر من تحتهم ويفصلهم عن محافظة بني مالك.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، قد حذّرت، فجر اليوم، من التقلبات المناخية التي تشهدها المرتفعات الجبلية بالمنطقة؛ حيث تشهد المحافظات الجبلية بالمنطقة حالة من الضباب على المرتفعات الجبلية، وذلك بناءً على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ودعا المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي؛ جميع المواطنين، إلى توخي الحيطة والحذر عند قيادة السيارات في الطرق المرتفعة، وأن الحالة تستوجب الحرص والحذر في أثناء القيادة، وذلك بسبب تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتقع محافظة الداير بني مالك شمال شرقي منطقة جازان، التي تبعد عن مدينة جازان مسافة 120 كم تقريباً، وتتبع محافظة بني مالك مراكز عدة، وهي: آل يحيى وآل زيدان وجبل الحشر ووادي دفا وعثوان، ويقدر عدد سكانها تقريباً بمائة ألف نسمة، وبها أكثر من 200 قرية مفرقة في سفوح الجبال ذات المدرجات الزراعية الخضراء المُعدة بأشكال هندسية.