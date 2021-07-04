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في 9 مدن تنطلق الدورات في أغسطس المقبل

اتحاد القدم يفتح باب التسجيل في دورات الرخصة التدريبية "C"

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، فتح باب التسجيل في دورات الرخصة التدريبية ( C )، ضمن البرنامج التطويري للمدربين الوطنيين المتاحة، وتنطلق الدورات في 9 مدن خلال أشهر (أغسطس، سبتمبر - أكتوبر) المقبلين.

ويستهدف البرنامج التطويري للمدربين الوطنيين 10 آلاف مدرب لكل التخصصات ويمتد حتى العام 2022.

ويمتد برنامج الدوري لـ12 يومًا مقسمة مناصفة إلى جزءين، ويستغرق 96 ساعة نظرية وعملية، بمعدل 8 ساعات يوميًا، وذلك في مدن ( جدة، الرياض، مكة المكرمة، الدمام، القصيم، حفر الباطن، أبها، الأحساء، الطائف).

واشترط اتحاد القدم ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وأن يكون لائقًا طبيًا بالإضافة إلى تسديد رسوم الاشتراك المقررة 3108 ريالاً على أن يكون التقديم عبر المنصة الإلكترونية https://saff-edu.com.