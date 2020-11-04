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قالت إنها غير ربحية وتهدف لتمكينها في شتى المجالات

لاعبة كرة القدم "سجى": مبادرة "خلف العباءة" لكسر الصور النمطية في الإعلام الغربي

كشفت لاعبة كرة القدم السعودية سابقاً، رائدة الأعمال "سجى كمال" مزيداً من التفاصيل حول مبادرة "خلف العباءة" التي تركّز على إبراز إنجازات المرأة السعودية بعيداً عن الصورة النمطية القديمة، والتي عكست صورة السعوديات بحزمهن وقوتهن، لافتة إلى أنها مبادرة غير ربحية تعنى بتمكين المرأة السعودية في شتى المجالات.



وأعربت سجى كمال، في هذا الصدد، عن أملها بتكوين منتخب سعودي نسائي رسمي لكرة القدم لتمثيل المملكة في البطولات الدولية خلال السنوات المقبلة.



وبحسب رائدة الأعمال كمال، كان الهدف من مشاركاتها ودخولها ثلاث مرات موسوعة جينيس للأرقام القياسية هو تصحيح الصورة المغلوطة عن المرأة السعودية في الإعلام الغربي والعالمي.



وأكدت أن "الواقع مختلف ومغاير تماماً، فهن متواجدات ويسجلن حضوراً متميزاً ومؤثراً في جميع المجالات الحياتية"، مشيرة بأن وصف "أول سعودية" لم يعد يتناسب مع مرحلة تمكين المرأة وحجم وتعدد إنجازاتها المتلاحقة، بل الأولى تخطيه واستبدال عبارة "أفضل سعودية" به.



ولخصت رائدة الأعمال "كمال" وصفة النجاح من خلال خبرتها وتجربتها الشخصية، بالشغف والمثابرة والصبر والتركيز على الهدف والمبادرة بالمساهمة في أعمال تطوعية بدون مقابل في سبيل بناء الشخصية وتطوير الذات.



وحول مبادرة "خلف العباءة"، أوضحت كمال لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، أن فكرة المبادرة تهدف إلى كسر الصورة النمطية عن المرأة السعودية من خلال مشروع بدأته رائدة الأعمال "مريم مصلي" عام 2016 وأثمر إصدارها في نسخته الأولى عام 2018، والذي خصص ريعه وأرباحه لدعم المشاريع الدراسية للفتيات، فهي مبادرة غير ربحية، وكل الأرباح تعود إلى النساء لمتابعة برامج التعليم العالي الخاصة بالفنون.



وأضافت: "تطمح هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على المرأة السعودية بعيداً عن الصور النمطية التي تتناقلها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، لتكشف للعالم أنها امرأة حالمة ورائدة ومنجزة، مبدعة، قوية، وحازمة، وتسعى لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات في ظل تمكين السعوديات واستثمار طاقاتهن وتعزيز مكانتهن".



يذكر أن سجى كمال (30 عاماً) لاعبة كرة قدم سعودية، لعبت سابقاً ضمن أندية كرة قدم عدة في البحرين، والإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وهي أول سعودية تخوض تجربة اللعب بفريق كرة القدم النسائية بنادي أرسنال، لتصبح أول سعودية تلعب في النادي العريق.



كما أنها أول لاعبة سعودية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لمشاركتها عام 2017 في مباراة كرة قدم على أعلى قمة جبل كليمنجارو، أكثر جبال إفريقيا ارتفاعاً.