"المتخصص" حضر وعبدالفتاح سجل .. "ديربي جدة" أهلاوي

في قمة الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

حسم الأهلي مواجهة "ديربي جدة" لصالحه، بعد أن كسب نظيره الاتحاد 2/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة حل الأهلي وصيفاً بـ17نقطة، والاتحاد بتسع نقاط في المركز الـ12.

تمكن الأهلي من حسم الشوط الأول لصالحه، في ظل تراجع الاتحاد للخلف، حيث تمكن عبدالفتاح عسيري من إحراز الهدف الأول للأهلي عند الدقيقة 13 بعد استثماره لعرضية وصلته من "دجانيني" سددها الأول أرضية زاحفة على يسار حارس الاتحاد فواز القرني.

لم يستطع الاتحاد تعديل النتيجة، في ظل التسديد السلبي من قبل "رومارينهو" و"اليكس".

عاد هداف "الديربي" الأهلاوي عمر السومة ليمارس هوايته في هز الشباك الاتحادية، وكان له ما أراد عند الدقيقة 37 ومن تسديدة قوية استقرت داخل الشباك الاتحادية كهدف ثان.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 53 دفع المدير الفني للاتحاد "الوطني " محمد العبدلي باللاعب عبدالعزيز البيشي.

كاد "رومارينهو" أن يقلص الفارق عند الدقيقة 55 لكن العويس تصدى للكرة على دفعتين.

عند الدقيقة 71 قلص الاتحاد النتيجة عن طريق المدافع زياد الصحفي برأسية ولا أجمل وصلته من المدافع "داكوستا" بعد أن عجز الهجوم الاتحادي عن التسجيل.

واستمر اللعب سجالاً بين الطرفين حتى صارت النهاية دون تغيير النتيجة، وعاد الاتحاد لدوامة الأحزان من جديد.