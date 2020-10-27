اكتشاف "حقيبة من الرصاص" يخلي وسط باريس

شمل مناطق قوس النصر وبرج إيفل

ذكرت الشرطة الفرنسية أن المناطق المحيطة بقوس النصر وبرج إيفل بوسط باريس أُخليت، اليوم (الثلاثاء)، بعد تحذير بوجود قنبلة واكتشاف حقيبة من الرصاص.

وأضافت أنها أخلت خطوط مترو الأنفاق في منطقة قوس النصر، وفقاً لـ "رويترز".

وبينت الشرطة أنها أخلت أيضاً حديقة شامب دي مارس في باريس حول برج إيفل لفترة وجيزة عقب اكتشاف حقيبة مليئة بالذخيرة.

وعرض موقعان إخباريان محليان فرنسيان صوراً لحقيبة زرقاء بها أنواع مختلفة من الذخيرة.