72 % نسبة الإنجاز بمشروع ممشى أم المؤمنين بشوقية مكة

يضم ساحات على مساحة 382م2 و7390م2 مسطحات خضراء

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس، عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها في العاصمة المقدّسة، مطلعاً على سير الأعمال ونسب الإنجاز يرافقه وكلاء الأمين وعدد من المهندسين والمختصين بالأمانة.

وتضمنت الجولة الوقوف على مشروع ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية بحي الشوقية، المنفذ من قِبل الإدارة العامة للحدائق والتجميل -إدارة التجميل والأنسنة- حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال فيه 72%.

ويضم مشروع الممشى ساحات أم المؤمنين وأمهات المؤمنين على مساحة 382م2 وتبلغ مساحة المسطحات الخضراء 7390م2 وطول المشروع 2365م.

ووقف "القويحص" على مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي بمكة المكرّمة، واطلع على عرض متكامل يضم عناصره والبنى التحتية والصورة النهائية للمشروع، موضحةً في مُجسّم يضم الخدمات كافة.

ويعد مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي أحد أهم المشاريع التنموية والريادية الهادفة بالعاصمة المقدّسة، حيث يعد واجهة نموذجية وبوابة رئيسة لمكة المكرّمة من جهة الغرب، ويبلغ طول الطريق 3.6 كم بدايةً من تقاطع الدائري الثالث مع طريق جدة السريع، وصولاً إلى المنطقة المركزية للمسجد الحرام.