الإمارات تسجل 1490 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالتين

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية 1490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 552,920 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1644 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 1451 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 532,910 حالات.