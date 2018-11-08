"الإحصاء" تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

قالت: لحمَلة البكالوريوس وما فوق والتقديم عبر البوابة الإلكترونية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لذوي الخبرات، من سنة وحتى سبع سنوات لحملة البكالوريوس وما فوق في التخصصات التالية: "الإحصاء والاقتصاد والحاسب الآلي".

وأشارت الهيئة إلى أنه للاطلاع على الشروط والتقديم يرجى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني بوابة التوظيف.

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08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440 10:20 AM

قالت: لحمَلة البكالوريوس وما فوق والتقديم عبر البوابة الإلكترونية

"الإحصاء" تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لذوي الخبرات، من سنة وحتى سبع سنوات لحملة البكالوريوس وما فوق في التخصصات التالية: "الإحصاء والاقتصاد والحاسب الآلي".

وأشارت الهيئة إلى أنه للاطلاع على الشروط والتقديم يرجى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني بوابة التوظيف.

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