412 مستفيدًا من "إخاء" يشاركون في جملة من الأعمال التطوعية بـ2019

شارك 412 مستفيدًا ومستفيدة من مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام -بمختلف فروعها المنتشرة بمناطق المملكة البالغ عددها 10 فروع- في مجموعة من الأعمال التطوعية خلال العام الماضي 2019.

وأوضحت "إخاء" أن أبناءها شاركوا في المعسكر الكشفي في مدينة جازان بجزيرة فرسان، في لقاء "المغامر"، إضافة إلى مشاركتهم في المعسكر الكشفي في مدينة الجبيل مع الهيئة الملكية للجبيل في ملتقى "اللقاء الكشفي لجوالة دول الخليج العربية" ضمن المشاركات المجتمعية في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى قيام الأبناء بأعمال اجتماعية تطوعية كالزيارات الإنسانية لعدد من الجهات، والمشاركة في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1440هـ، من خلال مساندة وزارة الصحة، كما شارك أبناء "إخاء" في توزيع كسوة الشتاء على عمال النظافة، إضافة إلى المشاركة في الملتقيات التطوعية التي تقيمها المحافظات بالمملكة.