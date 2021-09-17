تزامناً مع مبادرة ولى العهد.. المعهد التدريبي لـ"خيرية الأفلاج" ينطلق

افتتحه أكبر داعمي الجمعية "الجذلاني" وقفاً على أقسام ومشاريع عدة

افتتح الدكتور محمد بن سعود الجذلاني، معهد جمعية الأفلاج الخيرية للتدريب "إرواء" ووقف على عدد من أقسام ومشاريع الجمعية وشاهد إنجازات الجمعية خلال العام الماضي كونه أكبر الداعمين لمشاريع الجمعية الخيرية.

وجاء افتتاح معهد التدريب "إرواء" بخيرية الأفلاج بالتزامن مع انطلاق مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- برنامج تنمية القدرات البشرية، وللمساهمة في تحقيق أهدافها الخيّرة لتأهيل شباب الوطن ورفع كفاءتهم لتلبية متطلبات سوق العمل.

واطلع "الجذلاني"، خلال زيارته الجمعية التي رافقه فيها مدير مركز التنمية الاجتماعي معجب الكبيري ورئيس مجلس إدارة خيرية الأفلاج عبدالرحمن أبو دجين وعدد من أعضاء المجلس وموظفي الجمعية، على مشاريع الجمعية وبرامجها الرائدة ومنها مشروع "الجذلاني للنقل الخيري" الذي تم خلاله تخصيص مركبتين ميكروباص خصصتهما الجمعية للمستفيدين الذين لا يتوفر لهم عائل ينقلهم وليس لديهم وسيلة نقل، ووقف على عدد من مشاريع الجمعية الرائدة في العمل الخيري والتطوعي.

وفي ختام الزيارة، تم تكريم "الجذلاني" من قبل مجلس إدارة الجمعية وموظفيها؛ تقديراً لجهوده وإيماناً بما قدمه من دعم سخي لمشاريع الجمعية وبرامجها الخيرية.