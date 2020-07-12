وزارة الحج تعلن الانتهاء من فرز طلبات 160 جنسية لأداء حج هذا العام

وفق معايير صحية وتنظيمية دقيقة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تم الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441 إلكترونياً للمتقدمين من 160 جنسية.

وقالت وزارة الحج والعمرة: إنه "‏وفقاً لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة وحفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن، تم بحمد الله الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441هـ إلكترونياً للمتقدمين من 160 جنسية؛ وذلك لاختيار من سيؤدون فريضة الحج، نسأل الله أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً".