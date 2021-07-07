"المياه": ارتفاع التسعيرة تزامناً مع الحج جاء تنفيذاً لقرار لجنة من عدة جهات

الشركة تعمل على زيادة التغطية بالشبكات.. وهناك مشاريع يتم تنفيذها حالياً

أفادت شركة المياه الوطنية أن ارتفاع تسعيرة صهاريج المياه بشكل مؤقت يأتي تزامنًا مع فترة الحج تنفيذا لقرار اللجنة المشكلة من عدة جهات متخصصة في ذلك.

جاء هذا الإيضاح من الشركة تعقيباً على ما ورد في الخبر الصحفي لـ"سبق " بعنوان "مطالبات بتخفيض أسعار المياه المعبأة قبيل رفعها في ذي الحجة".

وقالت الشركة: نحرص على استمرارية ضخّ المياه لمنازل العملاء دون أي تأثير خلال موسم الذروة، حيث يتم المحافظة على استمرارية ضخّ الكميات الموزعة والمخصصة لمدينة مكة المكرمة من خلال الشبكة لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال موسم الحج.

وأضافت: معدل ساعات الضخ المستمر يصل إلى 21 ساعة/ يوم، ويغطي كل المناطق الحيوية كالحرم المكي الشريف و كذلك المنطقة المركزية.

وأردفت: ارتفاع تسعيرة صهاريج المياه بشكل مؤقت يأتي تزامناً مع فترة الحج تنفيذاً لقرار اللجنة المُشكّلة من عدة جهات متخصصة في ذلك، ويجري العمل على دراسة توحيد الأسعار طوال العام خصوصاً مع تحسن كميات امداد المياه وارتفاع معدلات استمرارية الضخ بمكة المكرمة.

وتابعت: الشركة تعمل على زيادة التغطية بالشبكات؛ حيث إن هناك مشاريع يتم تنفيذها حالياً في عدد من الأحياء ذات الكثافة السكانية، إضافةً إلى حزم من المشاريع المستقبلية والمدرجة ضمن المخطط العام، والتي ستخدم كل الأحياء السكنية بمكة المكرمة، مما يسهم في زيادة تغطية الأحياء بالشبكة، والمساهمة في تقليص حركة الصهاريج داخل مدينة مكة، وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في تحسين المنظر الحضري للمدينة والمحافظة على البنى التحتية من طرق وخدمات وغيرها.