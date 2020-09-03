"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الـ5 لمزارعي القمح المحلي

للذين قاموا بتوريد الكميات المحددة وأقفلوا حساباتهم عبر "محصولي"

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم عبر منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني، التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (104.742.641.07) ريالات بحساباتهم البنكية؛ وذلك لعدد (368) مزارعًا؛ وبذلك يكون إجمالي ما تم صرفه للمزارعين منذ بداية الموسم الحالي مبلغ (250.164.900.02) ريال؛ وذلك لعدد (958) مزارعًا، وبكمية (215.488) طنًّا، وسيتم صرف الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وبيّنت المؤسسة العامة للحبوب أنها بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي؛ ابتداء من 19/ 8/ 1441هـ؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، القاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح؛ وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنويًّا.