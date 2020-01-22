"معركة نهم".. مستشفيات صنعاء تعجز عن استيعاب جثث وجرحى الحوثيين

قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف واصلت دك مواقع الميليشيا

واصلت اليوم قوات الجيش اليمني، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، دك مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير تعزيزاتها بنهم؛ ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات.

وأكدت مصادر مطلعة ارتفاع عدد قتلى ميليشيات الحوثي في جبهات نهم، وعجزت مستشفيات صنعاء عن استيعاب الجثث العائدة من الميدان، وقامت الميليشيا بتحويلها إلى المحافظات المجاورة.

وشن "طيران التحالف" 10 غارات جوية على مواقع ومعسكرات ميليشيات الحوثي في نهم وسط أنباء عن سقوط قتلى.

من جهته، أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني، اللواء الركن محسن الخبي، في تقارير صحفية اليوم أن جنود الجيش اليمني يحققون انتصارات في جبال مديرية نهم.

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