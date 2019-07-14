وزير الثقافة: بلادنا تمتلك أرضًا صلبة لمواقع التراث الصناعي

بعد الإعلان عن إطلاق أول مسابقة وطنية لتوثيقها بجوائز مليونية

قال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود: إنه بعد تأسيس برنامج المحافظة على #التراث_الصناعي والجهود المبذولة لدعمه؛ نطلق اليوم مسابقة لتعزيز مفهومها.

وأضاف في تغريدة له عبر "تويتر": فبلادنا تمتلك أرضًا صلبة لمواقع التراث الصناعي.

وكانت وزارة الثقافة، قد أعلنت اليوم، عن إطلاق أول مسابقة وطنية لتوثيق "التراث الصناعي" في المملكة، بجوائز تصل إلى نحو مليون ريال، ومشاركة مفتوحة لعموم المواطنين والمقيمين عبر الموقع الإلكتروني (engage.moc.gov.sa).

وتندرج المسابقة ضمن برنامج التراث الصناعي، الذي أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، عن تأسيسه تحت مظلة وزارة الثقافة؛ وذلك نهاية شهر أبريل الماضي؛ حيث تهدف مسابقة توثيق التراث الصناعي إلى اكتشاف أهم المعالم المعبرة عن هذا التراث في جميع مدن ومحافظات المملكة، بمشاركة المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح الاجتماعية.