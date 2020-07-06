فيديو واقعة غريبة.. لماذا أحرق مهربون طائرة تحمل مخدرات بـ5 ملايين دولار؟

واقعة واحدة وروايتان ولا تأكيد

قال مسؤولون عسكريون مكسيكيون، يوم الأحد، إنهم عثروا على طائرة صغيرة من أمريكا الجنوبية مشتعلة بعد هبوطها بشكل غير قانوني في شبه جزيرة يوكاتان، وربما كانت تحمل مئات الكيلوات من المخدرات.

وأضاف المسؤولون أنهم عثروا أيضاً قربها على شاحنة تحمل مخدرات كانت على ما يبدو كوكايين معبأ في 13 طرداً يزن كل منها 30 كيلوجراماً، ومن المرجح أنها أنزلت من الطائرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للجيش المكسيكي: إنه مع تقدير قيمة هذه المخدرات بأكثر من 109 ملايين بيزو (حوالي 5 ملايين دولار) سيكون لهذه الخسارة (تأثير كبير) على المنظمات الإجرامية.

وعرضت محطة ميلينيو مشاهد لطائرة نصف محترقة على طريق رئيسي محاط بشجيرات كثيفة، وقالت إن الطائرة جاءت من ماراكايبو بفنزويلا.

وقالت "رويترز" إنه لم يتسنّ لها التأكد من هذه المعلومات، ولم تردّ الحكومة الفنزويلية على طلب للتعليق.

وهبطت الطائرة في ولاية كينتانا رو التي توجد بها منتجعات ساحلية شعبية مثل كانكون.

أحرقوا طائرتهم

لكن تحت عنوان "مهربو المخدرات أحرقوا طائرتهم"، قدمت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، رواية أخرى.

فقالت نقلاً عن وزارة الدفاع المكسيكية: إن الطائرة تم تتبعها منذ دخولها المجال الجوي المكسيكي، وقد تم إرسال طائرتين من سلاح الجو لتتبع الطائرة، كما تم إنزال قوات في موقع هبوط الطائرة.

ونقلت "الديلي ميل" عن وسائل إعلام محلية، أن المهربين اكتشفوا تتبع الطائرة، فقرروا الهبوط بها على أحد الطرق السريعة، ونقل المخدرات إلى شاحنة ثم حرق الطائرة والهرب من المكان.

وبثت الصحيفة فيديو تظهر فيه الطائرة سليمة، بينما النار مشتعلة في قمرة القيادة فقط.

وتقول الصحيفة: مع ذلك، لم تؤكد السلطات المكسيكية هذه الرواية، ومن غير الواضح ما إذا كانت الطائرة قد هبطت اضطرارياً ثم اشتعلت فيها النيران أم إن المهربين قد أضرموا النار فيها عمداً.

