هل هناك تأثير للاستحمام بعد رياضة المشي في هذه الأجواء؟.. "النمر" يوضح

استشاري القلب تحدّث عن إزالة أملاح العرق عن الجلد وخفض الحرارة وتجديد النشاط

أكّد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن الاستحمام بعد ممارسة رياضة المشي مفيد جداً.

وقال في ردّه على سؤال أحد الأشخاص عبر حسابه في تويتر: "إنه مفيد في إزالة أملاح العرق عن الجلد، وخفض حرارة الجسم، وتجديد النشاط، وإذا كان بارداً فهو نوع من الرياضة للقلب".

استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر

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26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442 10:18 AM

استشاري القلب تحدّث عن إزالة أملاح العرق عن الجلد وخفض الحرارة وتجديد النشاط

هل هناك تأثير للاستحمام بعد رياضة المشي في هذه الأجواء؟.. "النمر" يوضح

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن الاستحمام بعد ممارسة رياضة المشي مفيد جداً.

وقال في ردّه على سؤال أحد الأشخاص عبر حسابه في تويتر: "إنه مفيد في إزالة أملاح العرق عن الجلد، وخفض حرارة الجسم، وتجديد النشاط، وإذا كان بارداً فهو نوع من الرياضة للقلب".

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استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر

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