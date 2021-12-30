"محمود الحربي" ينوه بجهود مكتب التعليم بضباء

خلال لقائه بمدير تعليم منطقة تبوك

التقى محافظ ضباء المهندس محمود بن حسين الحربي، في مكتبه، اليوم، مدير ⁧‫عام التعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبد الرحمن القعير.



جاء ذلك بحضور مدير مكتب تعليم ضباء، وتناول اللقاء البرامج التعليمية في المحافظة ودعم رحلة التعليم.



ونوه المحافظ إلى جهود مكتب التعليم بالمحافظة بشكل خاص، وجهود إدارة التعليم في المنطقة بشكل عام، برعاية أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.