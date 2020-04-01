"التقاعد" تمدد الصرف للمعاشات التقاعدية للمستفيدين المقرر إيقاف معاشاتهم

لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر مارس الماضي

مددت المؤسسة العامة للتقاعد صرف نصيب المستفيدين من المعاش التقاعدي لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر مارس 2020م، والذي كان من المقرر إيقافه لعدم تزويد المؤسسة بالمستندات المؤيدة للصرف؛ وينطبق ذلك على حالات انتهاء الوكالة، وبلوغ سن 15 سنة وانتهاء الولاية أو بلوغ سن 21، مع تأكيد حرص المؤسسة على ضرورة الاستفادة من هذه المهلة وتزويد المؤسسة بالمطلوب من خلال البوابة الإلكترونية لضمان استمرار صرف نصيبهم من المعاش التقاعدي.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لحرص المؤسسة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ومراعاة مصالح العملاء وتيسير إجراءاتهم ومعاملاتهم ولاسيما في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتقدم المؤسسة العديد من الخدمات الإلكترونية لعملائها من خلال بوابتها الإلكترونية وتطبيقها للأجهزة الذكية، مما يُمكن العملاء من تنفيذ خدماتهم بشكل ذاتي وتقديم معاملاتهم ومتابعة حالتها، كما تتيح خدمات المؤسسة الإلكترونية لعملائها إرسال استفساراتهم واستشاراتهم التقاعدية بشكل إلكتروني ومباشر.

يُذكر أن التحول الرقمي الذي شهدته المؤسسة منذ إطلاق إستراتجيتها 2022 مكّنها من مواجهة ظروف الجائحة والتحول إلى العمل عن بعد من خلال المشروعات والبرامج الرقمية المتكاملة التي أسهمت بإنجاز جميع المعاملات والخدمات المتعلقة بعملائها وتأدية أعمالها بأعلى مستويات الكفاءة والتميز.