بعد أن طلبت "أوبر".. شاهد فتاة تركب سيارة قاتلها

فقدت حياتها بخطأ كارثي وعُثر على جثتها بمنطقة ريفية

كشف شريط فيديو عن اللحظة التي ارتكبت فيها فتاة أمريكية خطأ كارثيًّا، وذلك حين ظنت أنها تستقل سيارة طلبتها عبر تطبيق "أوبر"، لكن سائق السيارة الخطأ قتلها في وقت لاحق، وألقى جثتها في منطقة ريفية بولاية ساوث كارولينا.

وحسب صحيفة "ميل أون صنداي" اليوم الأحد، فقد لقيت طالبة أمريكية حتفها بعد أن صعدت سيارة، كانت تظن أنها تلك التي طلبتها عبر تطبيق "أوبر".

وكانت الطالبة الجامعية سامانثا جوزيفسون (21 سنة) قد طلبت إحدى السيارات المتعاقدة مع تطبيق أوبر في ولاية ساوث كارولينا، غير أن تلك الطالبة أخطأت، وصعدت في سيارة أخرى عند الساعة الثانية فجرًا من يوم الجمعة.

ولاحقًا عثر بعض الصيادين على جثتها في منطقة ريفية بمقاطعة كلاريون القريبة بينما كانت عائلتها وأصدقاؤها يبحثون عنها.

وتمكنت الشرطة الأمريكية من معرفة هوية السيارة الغامضة بفضل كاميرات مراقبة، صورت سامانثا وهي تستقلها، وسرعان ما جرى القبض على السائق الذي كان يقود مركبة سوداء من طراز "شيفروليه إمبالا".

ويُظهر الفيديو الذي بثته "ميل أون صنداي" على موقعها لحظة ارتكاب الفتاة الخطأ الكارثي الذي أفقدها حياتها، حين ركبت سيارة قاتلها.

وخلال مجرى التحقيقات اكتشفت الشرطة أن سائق سيارة "أوبر" التي طلبتها سامانثا كان قد ألغى الطلب لـ"تأخرها في الحضور"؛ ما جعل الأخيرة تظن أن السيارة الواقفة هي التي تنتظرها؛ فصعدت إليها دون أن تتأكد من الأمر.

وقالت الشرطة إنها عثرت عند فجر السبت على هاتف الطالبة، إضافة إلى عينات من دمها داخل سيارة المتهم، رغم محاولته تنظيف بقايا جريمته.

ولم تعلق شركة "أوبر" على الجريمة، لكنها دأبت على نصح زبائنها بالتأكد من السيارة الصحيحة؛ إذ إنها توفر معلومات بشأن رقم السيارة واسم السائق وصورته عبر التطبيق.